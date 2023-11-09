Во-первых, Михаил Федоров считает, что введение стимулирующей системы налогов в криптоиндустрии будет способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет Украины. Во-вторых, по его мнению, этот шаг поможет вывести из тени целый экономический сектор. Еще одно преимущество – инвестиционная привлекательность Украины вырастет.

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Федоров предлагает специальные налоги для криптоиндустрии в Украине

Михаил Федоров упомянул о результатах исследования Ukraine Economic Outlook, согласно которому вероятные потери Украины в секторе криптовалют с 2016 по 2022 годы составляют почти 49 миллиардов долларов ВВП и 4 миллиарда налогов в бюджет. Одна из главных причин – отсутствие регуляций для этой индустрии. Таким образом, каждый год Украина теряла по 7 миллиардов долларов ВВП и 0,6 миллиарда долларов в виде налогов.

Налоги должны быть на уровне 5% для доходов физлиц и 18% для компаний с дополнительной возможностью пользоваться преимуществами налогового режима Дия.City,

– сообщил чиновник.

Кроме того, в вышеупомянутом исследовании подчеркнули, что тенизация – это одна из ключевых проблем этого сектора. В то время как решить ее можно с помощью налоговой реформы для криптоиндустрии. В частности, речь идет о введении правильных налоговых ставок.

Что такое теневая экономика Это экономическая деятельность, которая развивается вне государственного учета и контроля. Эти данные включают в официальную статистику. "Теневые" бизнесы не платят налоги в бюджет, а также не перераспределяют собственные доходы в бюджеты и государственные целевые фонды.

В результате это будет способствовать созданию необходимых условий для легализации криптовалют, а также увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет.

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