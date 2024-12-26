Приложение Мрия для бета-тестирования запустили в сентябре 2024 года в 100 школах из 6 областей Украины. О результатах использования рассказал Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, пишет на 24 Канал, ссылаясь на эфир телеканала "Мы – Украина".

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Какие результаты демонстрирует тестирование

Михаил Федоров отметил, что к тестированию приложения присоединились школы в Запорожской, Николаевской, Одесской, Киевской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Ивано-Франковске.

Мы пытались пройти комплексное бета-тестирование, очень важно, что есть прифронтовые регионы. По факту мы поняли, что работает хорошо, что нужно еще улучшить,

– сказал Федоров.

Министр привел и некоторые цифры по итогам первого полугодия использования Мрии:

учителя уже выставили 560 тысяч оценок;

почти 4000 раз учителя выставили оценку "карандашом" – воспользовались функцией дальнейшего изменения оценки;

246 тысяч раз учителя воспользовались календарно-тематическим планом;

120 тысяч раз родители проверили как дела в школе в результатах обучения.

Федоров прокомментировал, что главная цель приложения упростить бюрократию для учителей и сделать так, чтобы родители еще больше интересовались обучением детей.

Мы разрабатываем функционал и возможности использования родителями, детьми, педагогами в дошкольном учреждении Мрии и в дальнейшем это также могут быть университеты,

– отметил министр.

Федоров добавил, что в течение 2025 года к программе Мрия присоединится несколько тысяч школ.