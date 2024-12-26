Застосунок Мрія для бета-тестування запустили у вересні 2024 року у 100 школах з 6 областей України. Про результати використання розповів Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, пише на 24 Канал, посилаючись на ефір телеканалу "Ми – Україна".

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Які результати демонструє тестування

Михайло Федоров зазначив, що до тестування застосунку долучилися школи в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Київській та Дніпропетровській областях, а також в Києві та Івано-Франківську.

Ми намагалися пройти комплексне бета-тестування, дуже важливо, що є прифронтові регіони. За фактом ми зрозуміли, що працює добре, що потрібно ще покращити,

– сказав Федоров.

Міністр навів і деякі цифри за підсумками першого півріччя використання Мрії:

вчителі вже виставили 560 тисяч оцінок;

майже 4000 разів вчителі виставили оцінку "олівчиком" – скористались функцією подальшої зміни оцінки;

246 тисяч разів вчителі скористались календарно-тематичним планом;

120 тисяч разів батьки перевірили як справи у школі в результатах навчання.

Федоров прокоментував, що головна ціль застосунку спростити бюрократію для вчителів і зробити так, щоб батьки ще більше цікавилися навчанням дітей.

Ми розробляємо функціонал та можливості використання батьками, дітьми, педагогами у дошкільній установі Мрії і надалі це також можуть бути університети,

– зазначив міністр.

Федоров додав, що протягом 2025 року до програми Мрія приєднається кілька тисяч шкіл.