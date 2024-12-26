Застосунок Мрія для бета-тестування запустили у вересні 2024 року у 100 школах з 6 областей України. Про результати використання розповів Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, пише на 24 Канал, посилаючись на ефір телеканалу "Ми – Україна".
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Які результати демонструє тестування
Михайло Федоров зазначив, що до тестування застосунку долучилися школи в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Київській та Дніпропетровській областях, а також в Києві та Івано-Франківську.
Ми намагалися пройти комплексне бета-тестування, дуже важливо, що є прифронтові регіони. За фактом ми зрозуміли, що працює добре, що потрібно ще покращити,
– сказав Федоров.
Міністр навів і деякі цифри за підсумками першого півріччя використання Мрії:
- вчителі вже виставили 560 тисяч оцінок;
- майже 4000 разів вчителі виставили оцінку "олівчиком" – скористались функцією подальшої зміни оцінки;
- 246 тисяч разів вчителі скористались календарно-тематичним планом;
- 120 тисяч разів батьки перевірили як справи у школі в результатах навчання.
Федоров прокоментував, що головна ціль застосунку спростити бюрократію для вчителів і зробити так, щоб батьки ще більше цікавилися навчанням дітей.
Ми розробляємо функціонал та можливості використання батьками, дітьми, педагогами у дошкільній установі Мрії і надалі це також можуть бути університети,
– зазначив міністр.
Федоров додав, що протягом 2025 року до програми Мрія приєднається кілька тисяч шкіл.