Пенсионеры-ВПЛ: куда обратиться, чтобы пройти идентификацию

Пенсионеры со статусом ВПЛ должны пройти идентификацию в ПФУ. Это нужно сделать для сохранения выплат и обновления информации в регуляторе.

Идентификация пенсионеров

Если лицо хочет пройти идентификацию, обратившись лично в ПФУ, оно может прийти в любой выбранный сервисный центр этого учреждения. С собой нужно иметь паспорт.

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Несмотря на это, идентификацию можно пройти следующими способами:

в отделении АО "Ощадбанк";

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID"), созданного с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг;

с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда Украины.

Соответствующий Порядок утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20.11.2023 № 49-2, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 05.12.2023 за №2111/41167).

Если пенсионер из числа ВПЛ находится за рубежом – в зарубежном дипломатическом учреждении Украины необходимо получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо является живым. Документ вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) следует направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, где пенсионер состоит на учете,

– написали в ПФУ.

Оригинал документа вместе с заявлением можно направить по почте или в сканированном виде – через вебпортал электронных услуг ПФУ. Для последнего способа надо предоставить электронную подпись.