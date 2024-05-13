Как поступает благотворительная пенсия
Дополнительно к государственной пенсии, пенсионеры могут получать благотворительные взносы от физических или юридических лиц, которые хотят поддержать конкретное лицо финансово. Однако эти средства не поступают сразу.
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Любой благотворительный взнос или пожертвование зачисляется в выплатные документы в течение месяца со дня их получения. Такие поступления регулируются соответствующим постановлением правления Пенсионного фонда.
Размер благотворительных пожертвований
Что касается суммы, то пенсионер получит 70% от общей суммы пожертвования, остальные 30% будет распределена между другими пенсионерами. То есть, если сумма пожертвования составляет, например, 5 000 гривен, то пенсионер получит 3 500 гривен к пенсии.
Кто может выйти на пенсию раньше
Украинцы имеют возможность выхода на пенсию раньше пенсионного возраста в определенных случаях:
- Лица с инвалидностью зрения I группы могут выходить на пенсию за 10 лет до пенсионного возраста для мужчин и за 15 лет для женщин.
- Женщины, родившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей, а также матери детей с инвалидностью.
- Военнослужащие, а также лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность из-за ранения.
- Жены или мужья погибших военнослужащих или правоохранителей, если они не вступили в повторный брак.
- Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС и лица, выполнявшие международные обязанности.
- Лица предпенсионного возраста, уволенные с работы по состоянию здоровья.
- Люди, страдающие редкими заболеваниями, такие как гипофизарный нанизм, диспропорциональная карликовость.
- Рабочие, потерявшие работу из-за изменений в организации производства или труда по инициативе работодателя.