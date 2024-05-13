Как поступает благотворительная пенсия

Дополнительно к государственной пенсии, пенсионеры могут получать благотворительные взносы от физических или юридических лиц, которые хотят поддержать конкретное лицо финансово. Однако эти средства не поступают сразу.

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Любой благотворительный взнос или пожертвование зачисляется в выплатные документы в течение месяца со дня их получения. Такие поступления регулируются соответствующим постановлением правления Пенсионного фонда.

Размер благотворительных пожертвований

Что касается суммы, то пенсионер получит 70% от общей суммы пожертвования, остальные 30% будет распределена между другими пенсионерами. То есть, если сумма пожертвования составляет, например, 5 000 гривен, то пенсионер получит 3 500 гривен к пенсии.

Важно! Это происходит в соответствии с графиком выплат пенсии.

Кто может выйти на пенсию раньше

Украинцы имеют возможность выхода на пенсию раньше пенсионного возраста в определенных случаях: