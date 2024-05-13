Як надходить благодійна пенсія
Додатково до державної пенсії, пенсіонери можуть отримувати благодійні внески від фізичних або юридичних осіб, які хочуть підтримати конкретну особу фінансово. Однак ці кошти не надходять одразу.
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Будь-який благодійний внесок або пожертва зараховується до виплатних документів протягом місяця з дня їх отримання. Такі надходження регулюються відповідною постановою правління Пенсійного фонду.
Розмір благодійних пожертв
Що стосується суми, то пенсіонер отримає 70% від загальної суми пожертви, решта 30% буде розподілена між іншими пенсіонерами. Тобто, якщо сума пожертви складає, наприклад, 5 000 гривень, то пенсіонер отримає 3 500 гривень до пенсії.
Хто може вийти на пенсію раніше
Українці мають можливість виходу на пенсію раніше пенсійного віку у визначених випадках:
- Особи з інвалідністю зору I групи можуть виходити на пенсію за 10 років до пенсійного віку для чоловіків і за 15 років для жінок.
- Жінки, що народили та виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей, а також матері дітей з інвалідністю.
- Військовослужбовці, а також особи начальницького та рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність через поранення.
- Дружини чи чоловіки загиблих військовослужбовців або правоохоронців, якщо вони не вступили в повторний шлюб.
- Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС і особи, що виконували міжнародні обов'язки.
- Особи передпенсійного віку, звільнені з роботи через стан здоров'я.
- Люди, які страждають на рідкісні захворювання, такі як гіпофізарний нанізм, диспропорційна карликовість.
- Робітники, що втратили роботу через зміни в організації виробництва або праці за ініціативою роботодавця.