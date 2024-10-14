В Китае сократился импорт нефти: какие объемы поставок сейчас

Импорт нефти в Китае замедлился в сентябре 2024 года, сократившись на 7,4% по сравнению с августом. В целом поставки сократились до 45,5 миллиона тонн.

Что повлияло на объемы поставок

Основными причинами снижения стали слабые маржи нефтепереработки, сообщает Bloomberg.

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На это также повлияло плановое техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов, таких как Sinopec Jinling и PetroChina Jilin.

Маржа переработки на государственных заводах упала на 44% по сравнению с предыдущим годом, что усилило тенденцию к снижению поставок нефти.

Обратите внимание! Цена на нефть марки Brent в сентябре выросла примерно на 7% из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном, что вызвало опасения относительно стабильности поставок нефти в регионе.

Ожидается, что в ближайшие годы спрос на нефть в Китае будет расти значительно медленнее. По прогнозам, в 2025 году рост спроса составит не более 300 тысяч баррелей в день.

Важно! Это объясняется структурными изменениями в китайской экономике, в частности распространением электромобилей и грузовиков, работающих на сжиженном природном газе, что снижает зависимость от традиционных нефтепродуктов.