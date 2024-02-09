Новые санкции против России: что теперь будет с российскими алмазами
Источник:Минфин США
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против импорта алмазов и нефти. Пока ограничения будут касаться только нескольких компаний.
Кого касаются санкции
Санкции были введены против 4 компаний, которые занимались транспортировкой и продажей нефти из России не по зафиксированной цене. Эти предприятия реализовывали сырье по более высокой стоимости.
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В частности, компания Zeenit из ОАЭ в ноябре 2023 года продавала российскую нефть "Юралс" по цене, которая превысила 80 долларов за баррель. Это сырье было доставлено судами NS Leader.
За завышением цены на российскую нефть заметили и компанию Talassa. Интересно, что сырье загружалось на суда уже во время полномасштабного вторжения, в 2023 году.
Также ограничения ввели против таких компаний из ОАЭ:
- NS Leader Shipping;
- Tankers SCF.
Что известно об алмазах
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США также определило категории алмазов, которые будут подлежать запрету. В этом санкционном решении нужно выделить следующие аспекты:
- Запрет импорта ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, при условии, что они изготовлены или экспортированы из России, вступит в силу с 1 марта 2024 года.
- Запрет импорта некоторых категорий непромышленных алмазов, добытых в России – с 1 марта 2024 года.