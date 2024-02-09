Нові санкції проти Росії: що тепер буде з російськими алмазами

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело санкції проти імпорту алмазів та нафти. Поки що обмеження стосуватимуться лише декількох компаній.

Кого стосуються санкції

Санкції були введенні проти 4 компаній, які займалися транспортуванням і продажем нафти з Росії не за зафіксованою ціною. Ці підприємства реалізовували сировину за вищою вартістю.

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Зокрема, компанія Zeenit з ОАЕ у листопаді 2023 року продавала російську нафту "Юралс" за ціною, яка перевищила 80 доларів за барель. Ця сировина була доставлена суднами NS Leader.

За завищенням ціни на російську нафту помітили й компанію Talassa. Цікаво, що сировина завантажувалась на судна уже під час повномасштабного вторгнення, у 2023 році.

Також обмеження ввели проти таких компаній з ОАЕ:

NS Leader Shipping;

Tankers SCF.

Що відомо про алмази

Країни "Великої сімки" ввели цінову стелю для російської нафти.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США також визначило категорії алмазів, які підлягатимуть забороні. У цьому санкційному рішенні потрібно виділити такі аспекти:

Заборона імпорту ювелірних виробів з діамантами та несортованих діамантів, за умови, що вони виготовлені або експортовані з Росії, набере чинності з 1 березня 2024 року.

Заборона імпорту деяких категорій непромислових алмазів, видобутих у Росії – з 1 березня 2024 року.

Список категорій непромислових алмазів, які будуть заборонені для імпорту, розширюватиметься з 1 вересня 2024 року.