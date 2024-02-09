Кого касаются санкции

Санкции были введены против 4 компаний, которые занимались транспортировкой и продажей нефти из России не по зафиксированной цене. Эти предприятия реализовывали сырье по более высокой стоимости.

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В частности, компания Zeenit из ОАЭ в ноябре 2023 года продавала российскую нефть "Юралс" по цене, которая превысила 80 долларов за баррель. Это сырье было доставлено судами NS Leader.

За завышением цены на российскую нефть заметили и компанию Talassa. Интересно, что сырье загружалось на суда уже во время полномасштабного вторжения, в 2023 году.

Также ограничения ввели против таких компаний из ОАЭ:

NS Leader Shipping;

Tankers SCF.

Напомним! Страны "Большой семерки" ввели ценовой потолок для российской нефти.

Что известно об алмазах

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США также определило категории алмазов, которые будут подлежать запрету. В этом санкционном решении нужно выделить следующие аспекты:

Запрет импорта ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, при условии, что они изготовлены или экспортированы из России, вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Запрет импорта некоторых категорий непромышленных алмазов, добытых в России – с 1 марта 2024 года.

Обратите внимание! Список категорий непромышленных алмазов, которые будут запрещены для импорта, будет расширяться с 1 сентября 2024 года.