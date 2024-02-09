Кого стосуються санкції
Санкції були введенні проти 4 компаній, які займалися транспортуванням і продажем нафти з Росії не за зафіксованою ціною. Ці підприємства реалізовували сировину за вищою вартістю.
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Зокрема, компанія Zeenit з ОАЕ у листопаді 2023 року продавала російську нафту "Юралс" за ціною, яка перевищила 80 доларів за барель. Ця сировина була доставлена суднами NS Leader.
За завищенням ціни на російську нафту помітили й компанію Talassa. Цікаво, що сировина завантажувалась на судна уже під час повномасштабного вторгнення, у 2023 році.
Також обмеження ввели проти таких компаній з ОАЕ:
- NS Leader Shipping;
- Tankers SCF.
Що відомо про алмази
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США також визначило категорії алмазів, які підлягатимуть забороні. У цьому санкційному рішенні потрібно виділити такі аспекти:
- Заборона імпорту ювелірних виробів з діамантами та несортованих діамантів, за умови, що вони виготовлені або експортовані з Росії, набере чинності з 1 березня 2024 року.
- Заборона імпорту деяких категорій непромислових алмазів, видобутих у Росії – з 1 березня 2024 року.