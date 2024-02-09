Курс валют у банках

Станом на ранок 9 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,60 гривні (без змін проти 8 лютого), а продаж – 38,03 гривні (-2 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,60 гривні (+3 копійки), а продаж – в середньому за 41,30 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,96 гривні (+1 копійка), а продаж – 38,05 гривні (+2 копійки).

(+1 копійка), а продаж – (+2 копійки). Євро купують за 41,12 гривні (+2 копійки), а продають за 41,25 гривні (+1 копійка).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,77 гривні (+8 копійок), а продаж – 38,15 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(+8 копійок), а продаж – (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 40,87 гривні (-17 копійок), а продаж – 41,49 гривні (+10 копійок).

Прогноз курсу долара

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наступного тижня від планів Нацбанку щодо стримування надмірного попиту на міжбанку залежатиме ситуація на валютному ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Так само як і протягом всього періоду дії режиму "керованої гнучкості", формування курсів на готівковому ринку залежатиме від курсів міжбанку.

Банкір додає, що протягом тижня ринок може зазнавати частих та різнобічних курсових коливань. Водночас ринок вже пристосувався до такого явища.

Зверніть увагу! Прогноз на наступний тиждень такий: зміни на міжбанку – на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 40 – 42 гривень за євро, а на готівковому ринку – 37,8 – 39 гривень за долар та 41 – 43 гривень за євро.