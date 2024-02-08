Курс валют у банках

Станом на ранок 8 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,60 гривні (+5 копійок проти 7 лютого), а продаж – 38,05 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,57 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 41,30 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,95 гривні (без змін), а продаж – 38,03 гривні (-2 копійки).

(без змін), а продаж – (-2 копійки). Євро купують за 41,10 гривні (без змін), а продають за 41,26 гривні (-1 копійка).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,37 гривні (-31 копійка), а продаж – 38,22 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-31 копійка), а продаж – (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 40,75 гривні (-21 копійка), а продаж – 41,55 гривні (+15 копійок).

Яким буде долар цього тижня

У прогнозу банкірки Анна Золотько для 24 Каналу йдеться про те, що курс долара опустився минулого тижня на міжбанку на 40 копійок. Відтак готівковий курс продажу вже наприкінці тижня фактично зрівнявся з вартістю валюти при купівлі безготівковими каналами.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це обмежує простір для подальшого зниження курсу у готівковому сегменті. З іншого боку, період підготовки та святкування китайського нового року обмежуватиме попит на валюту з боку імпортерів, тож цілком ймовірно у безготівковому сегменті ще можливий курсовий рух вниз, хоча більш ймовірним виглядає стабілізація курсових позначок на нинішньому рівні.

Зауважте! Як розповіла Золотько, протягом цього тижня курс продажу готівкового долара знаходитиметься в діапазоні 37,8 – 38,3 гривні.