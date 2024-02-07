Курс валют у банках

Станом на ранок 7 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,55 гривні (+5 копійок проти 6 лютого), а продаж – 38,10 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,47 гривні (-28 копійок), а продаж – в середньому за 41,30 гривні (-20 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,95 гривні (без змін), а продаж – 38,05 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро купують за 41,10 гривні (-1 копійка), а продають за 41,25 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,50 гривні (-21 копійка), а продаж – 38,20 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продаж – (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 40,82 гривні (-5 копійок), а продаж – 41,48 гривні (+7 копійок).

Прогноз вартості долара цього тижня

Як розповіла 24 Каналу Анна Золотько, що минулого тижня курс на міжбанку опустився на 40 копійок. А наприкінці тижня готівковий курс продажу долара фактично зрівнявся з вартістю валюти при купівлі безготівковими каналами.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це обмежує простір для подальшого зниження курсу у готівковому сегменті. З іншого боку, період підготовки та святкування китайського нового року обмежуватиме попит на валюту з боку імпортерів, тож цілком ймовірно у безготівковому сегменті ще можливий курсовий рух вниз, хоча більш ймовірним виглядає стабілізація курсових позначок на нинішньому рівні.

Важливо! Протягом цього тижня курс продажу готівкового долара знаходитиметься в діапазоні 37,8 – 38,3 гривні.