Курс валют в банках
- По состоянию на утро 7 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,55 гривны (+5 копеек против 6 февраля), а продажа – 38,10 гривны (+5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,47 гривны (-28 копеек), а продажа – в среднем за 41,30 гривны (-20 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,95 гривны (без изменений), а продажа – 38,05 гривны (без изменений).
- Евро покупают за 41,10 гривны (-1 копейка), а продают за 41,25 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,50 гривны (-21 копейка), а продажа – 38,20 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 40,82 гривны (-5 копеек), а продажа – 41,48 гривны (+7 копеек).
Прогноз стоимости доллара на этой неделе
Как рассказала 24 Каналу Анна Золотько, что на прошлой неделе курс на межбанке опустился на 40 копеек. А в конце недели наличный курс продажи доллара фактически сравнялся со стоимостью валюты при покупке по безналичным каналам.
Это ограничивает пространство для дальнейшего снижения курса в наличном сегменте. С другой стороны, период подготовки и празднования китайского нового года будет ограничивать спрос на валюту со стороны импортеров, поэтому вполне вероятно в безналичном сегменте еще возможно курсовое движение вниз, хотя более вероятным выглядит стабилизация курсовых отметок на нынешнем уровне.