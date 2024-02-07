Курс валют в банках

По состоянию на утро 7 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,55 гривны (+5 копеек против 6 февраля), а продажа – 38,10 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,47 гривны (-28 копеек), а продажа – в среднем за 41,30 гривны (-20 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,95 гривны (без изменений), а продажа – 38,05 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 41,10 гривны (-1 копейка), а продают за 41,25 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,50 гривны (-21 копейка), а продажа – 38,20 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продажа – (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 40,82 гривны (-5 копеек), а продажа – 41,48 гривны (+7 копеек).

Прогноз стоимости доллара на этой неделе

Как рассказала 24 Каналу Анна Золотько, что на прошлой неделе курс на межбанке опустился на 40 копеек. А в конце недели наличный курс продажи доллара фактически сравнялся со стоимостью валюты при покупке по безналичным каналам.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это ограничивает пространство для дальнейшего снижения курса в наличном сегменте. С другой стороны, период подготовки и празднования китайского нового года будет ограничивать спрос на валюту со стороны импортеров, поэтому вполне вероятно в безналичном сегменте еще возможно курсовое движение вниз, хотя более вероятным выглядит стабилизация курсовых отметок на нынешнем уровне.

Важно! В течение этой недели курс продажи наличного доллара будет находиться в диапазоне 37,8 – 38,3 гривны.