Курс валют в банках

По состоянию на утро 6 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,50 гривны (-7 копеек против 5 февраля), а продажа – 38,05 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,75 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 41,50 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,95 гривны (без изменений), а продажа – 38,05 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 41,11 гривны (-17 копеек), а продают за 41,30 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,35 гривны (-30 копеек), а продажа – 38,17 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(-30 копеек), а продажа – (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 40,60 гривны (-30 копеек), а продажа – 41,46 гривны (-1 копейка).

Каким будет доллар

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на сегодня Украина имеет достаточное количество финрезервов. Общий размер составляет ориентировочно 40 миллиардов долларов.

Впрочем, для Нацбанка остается вопрос, который касается разблокирования границ и решения трудностей в предоставлении макрофинансовой помощи. Ведь именно это влияет на стабильность валютного рынка.

Обратите внимание! По мнению эксперта в течение недели курсовые коридоры возможных изменений приобретут такие очертания: на безналичном рынке – 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро, а на наличном рынке – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.