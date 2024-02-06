Курс валют у банках

Станом на ранок 6 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,50 гривні (-7 копійок проти 5 лютого), а продаж – 38,05 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,75 гривні (-5 копійок), а продаж – в середньому за 41,50 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,95 гривні (без змін), а продаж – 38,05 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро купують за 41,11 гривні (-17 копійок), а продають за 41,30 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,35 гривні (-30 копійок), а продаж – 38,17 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(-30 копійок), а продаж – (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 40,60 гривні (-30 копійок), а продаж – 41,46 гривні (-1 копійка).

Яким буде долар

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на сьогодні Україна має достатню кількість фінрезервів. Загальний розмір становить орієнтовно 40 мільярдів доларів.

Втім для Нацбанку залишається питання, яке стосується розблокування кордонів та розв'язання труднощів у наданні макрофінансової допомоги. Адже саме це впливає на стабільність валютного ринку.

Зверніть увагу! На думку експерта впродовж тижня курсові коридори можливих змін набудуть таких обрисів: на безготівковому ринку – 37,75 – 38,75 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро, а на готівковому ринку – 38 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.