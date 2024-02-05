Курс валют у банках
- Станом на ранок 5 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,57 гривні (-3 копійки проти 2 лютого), а продаж – 38,10 гривні (-9 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,80 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 41,60 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,95 гривні (-10 копійок), а продаж – 38,05 гривні (-10 копійок).
- Євро купують за 41,28 гривні (-12 копійок), а продають за 41,50 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,70 гривні (-4 копійки), а продаж – 38,19 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 40,70 гривні (-53 копійки), а продаж – 41,66 гривні (-3 копійки).
Вартість курсу долара цього тижня
У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий розповідає, що Україна має достатню кількість валових фінрезервів.
Крім того, важливим питанням для Нацбанку залишається розблокування кордонів та розв'язання труднощів у наданні макрофінансової допомоги. Це впливає на стабільність валютного ринку.
Загалом протягом тижня курсові коридори можливих змін набудуть таких обрисів: на безготівковому ринку 37,75 – 38,75 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро, а на готівковому ринку 38 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.
За словами банкіра, на цьому тижні зберігатимуться тенденції, які виникали в січні. Імовірні коливання якщо і будуть, то незначні.