Курс валют в банках

По состоянию на утро 5 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,57 гривны (-3 копейки против 2 февраля), а продажа – 38,10 гривны (-9 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,80 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 41,60 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,95 гривны (-10 копеек), а продажа – 38,05 гривны (-10 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают за 41,28 гривны (-12 копеек), а продают за 41,50 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,70 гривны (-4 копейки), а продажа – 38,19 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(-4 копейки), а продажа – (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 40,70 гривны (-53 копейки), а продажа – 41,66 гривны (-3 копейки).

Стоимость курса доллара на этой неделе

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой рассказывает, что Украина имеет достаточное количество валовых финрезервов.

Обратите внимание! На сегодня их размер составляет ориентировочно 40 миллиардов долларов.

Кроме того, важным вопросом для Нацбанка остается разблокирование границ и решение трудностей в предоставлении макрофинансовой помощи. Это влияет на стабильность валютного рынка.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Всего в течение недели курсовые коридоры возможных изменений приобретут такие очертания: на безналичном рынке 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро, а на наличном рынке 38 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

По словам банкира, на этой неделе будут сохраняться тенденции, которые возникали в январе. Вероятные колебания если и будут, то незначительные.