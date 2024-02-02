Курс валют в банках
- По состоянию на утро 2 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,60 гривны (-5 копеек против 1 февраля), а продажа – 38,19 гривны (-1 копейка).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,80 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 41,60 гривны (-10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,05 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,15 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают за 41,40 гривны (-8 копеек), а продают за 41,60 гривны (-8 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,57 гривны (-27 копеек), а продажа – 38,24 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,16 гривны (-18 копеек), а продажа – 41,69 гривны (-7 копеек).
Доллар на следующей неделе
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что валюты на следующую неделю могут составлять такую стоимость:
- на безналичном рынке доллар будет в коридоре – 37,75 – 38,75 гривны, а евро – 40 – 42 гривны,
- на наличном рынке – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.
Замечу, что главные стратегические факторы, на которых будет опираться регулятор, – это решение вопроса макрофинансовой помощи Украине и разблокирование автомобильных границ с Евросоюзом.