Курс валют в банках

По состоянию на утро 1 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,65 гривны (-10 копеек против 31 января), а продажа – 38,20 гривны (-15 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,90 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 41,70 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,10 гривны (-3 копейки), а продажа – 38,20 гривны (-5 копеек).

(-3 копейки), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 41,48 гривны (-4 копейки), а продают за 41,68 гривны (-2 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,90 гривны (+17 копеек), а продажа – 38,29 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(+17 копеек), а продажа – (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,34 гривны (-10 копеек), а продажа – 41,76 гривны (-6 копеек).

Каким будет курс

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что следующая неделя для валют может приобрести различные очертания.

Важно! На безналичном рынке прогнозируют, что доллар будет в коридоре – 37,75 – 38,75 гривны, а евро – 40 – 42 гривны, на наличном рынке – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банк Замечу, что главные стратегические факторы, на которых будет опираться регулятор, – это решение вопроса макрофинансовой помощи Украине и разблокирование автомобильных границ с Евросоюзом.

Валовой финрезерв Украины сейчас достаточно мощный: по разным оценкам он достигает 40 миллиардов долларов.

Впрочем, учитывая валютные интервенции, на которые ежемесячно тратится в среднем до 2,5 – 3 миллиарда долларов, он будет нуждаться в пополнении. Кроме того, прошлом году макрофинансовая помощь составила около 50% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета.

Таким образом, следующая неделя вряд ли принесет какие-то экстраординарные события: валютный рынок остается достаточно прогнозируемым, а предпосылок для изменений имеющихся трендов нет.