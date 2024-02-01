Курс валют у банках

Станом на ранок 1 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,65 гривні (-10 копійок проти 31 січня), а продаж – 38,20 гривні (-15 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,90 гривні (-10 копійок), а продаж – в середньому за 41,70 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,10 гривні (-3 копійки), а продаж – 38,20 гривні (-5 копійок).

(-3 копійки), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 41,48 гривні (-4 копійки), а продають за 41,68 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,90 гривні (+17 копійок), а продаж – 38,29 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(+17 копійок), а продаж – (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,34 гривні (-10 копійок), а продаж – 41,76 гривні (-6 копійок).

Яким буде курс

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що наступний тиждень для валют може набути різних обрисів.

Важливо! На безготівковому ринку прогнозують, що долар буде у коридорі – 37,75 – 38,75 гривні, а євро – 40 – 42 гривні, на готівковому ринку – 38 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банк Зауважу, що головні стратегічні фактори, на яких спиратиметься регулятор, – це розв’язання питання макрофінансової допомоги Україні та розблокування автомобільних кордонів з Євросоюзом.

Валовий фінрезерв України зараз досить потужний: за різними оцінками він сягає 40 мільярдів доларів.

Втім з огляду на валютні інтервенції, на які щомісяця витрачається в середньому до 2,5 – 3 мільярди доларів, він потребуватиме поповнення. Крім того, торік макрофінансова допомога склала близько 50% всіх надходжень до загального фонду державного бюджету.

Таким чином, наступний тиждень навряд чи принесе якісь екстраординарні події: валютний ринок залишається досить прогнозованим, а передумов для змін наявних трендів немає.