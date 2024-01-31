Курс валют у банках

Станом на ранок 31 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,75 гривні (-5 копійок проти 30 січня), а продаж – 38,35 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41 гривню (-10 копійок), а продаж – в середньому за 41,75 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,57 гривні (-40 копійок), а продаж – 38,33 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-40 копійок), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,09 гривні (-34 копійки), а продаж – 41,86 гривні (+4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,13 гривні (-12 копійок), а продаж – 38,25 гривні (-8 копійок).

(-12 копійок), а продаж – (-8 копійок). Євро купують за 41,52 гривні (-13 копійок), а продають за 41,70 гривні (-10 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Як розповіла 24 Каналу Тетяна Попович, валюта може зрости цього тижня. Це буде залежати від 2 чинників: зростання ділової активності та активізація імпортерів та період виплати зарплат українцям.

Тетяна Попович Директор з ринку капіталів Sense Bank Останній фактор провокуватиме зростання обсягу вільної гривневої ліквідності на руках у населення.

Попович додає, що стримувати курс на готівковому ринку будуть конкуруючі з ним безготівкові банківські канали.

Онлайн-купівля в межах 50 000 гривень на місяць та і межах 200 000 гривень на місяць – з розміщенням на тримісячному депозиті,

– каже експертка.

За її прогнозом, цього тижня відбуватиметься підвищення курсової волатильності на готівковому ринку – курс продажу валюти буде на рівні 38,4 – 38,9 гривні.