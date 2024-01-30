Курс валют у банках

Станом на ранок 30 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,80 гривні (+10 копійок проти 29 січня), а продаж – 38,35 гривні (+3 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,10 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 41,85 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38 гривень (без змін), а продаж – 38,45 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(без змін), а продаж – (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,45 гривні (без змін), а продаж – 41,90 гривні (+3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,25 гривні (без змін), а продаж – 38,33 гривні (-2 копійки).

(без змін), а продаж – (-2 копійки). Євро купують за 41,65 гривні (-5 копійок), а продають за 41,80 гривні (-7 копійок).

Що було з доларом минулого тижня

Тетяна Попович розповіла для 24 Каналу, що цього тижня попит на валюту може зрости.

Тетяна Попович Директор з ринку капіталів Sense Bank На це впливають два чинники: зростання ділової активності та активізація імпортерів та період виплати зарплат українцям.

Експертка додає, що останній фактор провокуватиме зростання обсягу вільної гривневої ліквідності на руках у населення. Відтак, це частково потраплятиме на валютний ринок.

Як і раніше, стримувати курс на готівковому ринку будуть конкуруючі з ним безготівкові банківські канали: онлайн-купівля в межах 50 000 гривень на місяць та і межах 200 000 гривень на місяць – з розміщенням на тримісячному депозиті,

– каже Тетяна Попович.

Зверніть увагу! Цього тижня, за прогнозами банкірки, відбуватиметься підвищення курсової волатильності на готівковому ринку. Водночас курс продажу валюти буде на рівні 38,4 – 38,9 гривні.