Курс валют у банках
- Станом на ранок 30 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,80 гривні (+10 копійок проти 29 січня), а продаж – 38,35 гривні (+3 копійки).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,10 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 41,85 гривні (без змін).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38 гривень (без змін), а продаж – 38,45 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,45 гривні (без змін), а продаж – 41,90 гривні (+3 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,25 гривні (без змін), а продаж – 38,33 гривні (-2 копійки).
- Євро купують за 41,65 гривні (-5 копійок), а продають за 41,80 гривні (-7 копійок).
Що було з доларом минулого тижня
Тетяна Попович розповіла для 24 Каналу, що цього тижня попит на валюту може зрости.
На це впливають два чинники: зростання ділової активності та активізація імпортерів та період виплати зарплат українцям.
Експертка додає, що останній фактор провокуватиме зростання обсягу вільної гривневої ліквідності на руках у населення. Відтак, це частково потраплятиме на валютний ринок.
Як і раніше, стримувати курс на готівковому ринку будуть конкуруючі з ним безготівкові банківські канали: онлайн-купівля в межах 50 000 гривень на місяць та і межах 200 000 гривень на місяць – з розміщенням на тримісячному депозиті,
– каже Тетяна Попович.