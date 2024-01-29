Курс валют у банках
- Станом на ранок 29 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,70 гривні (+10 копійок проти 26 січня), а продаж – 38,32 гривні (+12 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41 гривню (+5 копійок), а продаж – в середньому за 41,85 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38 гривень (-3 копійки), а продаж – 38,50 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.
- Станом на 26 січня євро коливалося на рівні: купівля – 41,37 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,89 гривні (-11 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,25 гривні (+5 копійок), а продаж – 38,35 гривні (+5 копійок).
- Євро купують за 41,70 гривні (+7 копійок), а продають за 41,87 гривні (+4 копійки).
Курс долара цього тижня
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що у лютому головні виразники ситуації на міжбанку ймовірно не зміняться.
Банкір додає, що з огляду на події останнього кварталу 2023 року можна припустити, що оптимальний обсяг валютних інтервенцій може скласти до 2,5 – 3 мільярди доларів на місяць.
Звісно, головне завдання – це встановлення та подальше утримування рівноваги між попитом і пропозицією. Тому ми не виключаємо, що періодично обсяг інтервенцій може зростати до 800 – 900 мільйонів доларів на тиждень.
- Протягом лютого основні коливання курсів на міжбанку відбуватимуться в коридорах 37 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро.
- На готівковому ринку 37,5 – 39,5 гривень за долар та 40 – 43 гривень за євро.