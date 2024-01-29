Курс валют у банках

Станом на ранок 29 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,70 гривні (+10 копійок проти 26 січня), а продаж – 38,32 гривні (+12 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41 гривню (+5 копійок), а продаж – в середньому за 41,85 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38 гривень (-3 копійки), а продаж – 38,50 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(-3 копійки), а продаж – (+16 копійок), за даними finance.ua. Станом на 26 січня євро коливалося на рівні: купівля – 41,37 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,89 гривні (-11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,25 гривні (+5 копійок), а продаж – 38,35 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують за 41,70 гривні (+7 копійок), а продають за 41,87 гривні (+4 копійки).

Курс долара цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що у лютому головні виразники ситуації на міжбанку ймовірно не зміняться.

Зверніть увагу! Він пояснює, що за умов щоденних і різноспрямованих коливань, поточні курсові зміни не перевищать 0,2 гривні.

Банкір додає, що з огляду на події останнього кварталу 2023 року можна припустити, що оптимальний обсяг валютних інтервенцій може скласти до 2,5 – 3 мільярди доларів на місяць.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Звісно, головне завдання – це встановлення та подальше утримування рівноваги між попитом і пропозицією. Тому ми не виключаємо, що періодично обсяг інтервенцій може зростати до 800 – 900 мільйонів доларів на тиждень.