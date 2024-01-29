Курс валют в банках

По состоянию на утро 29 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,70 гривны (+10 копеек против 26 января), а продажа– 38,32 гривны (+12 копеек).

Читайте также Как влияет развитие экономики на курс валют

Покупка наличного евро в среднем производится по 41 гривну (+5 копеек), а продажа– в среднем по 41,85 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (-3 копейки), а продажа– 38,50 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(-3 копейки), а продажа– (+16 копеек), по данным finance.ua. По состоянию на 26 января евро колебалось на уровне: покупка– 41,37 гривны (-3 копейки), а продажа– 41,89 гривны (-11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,25 гривны (+5 копеек), а продажа– 38,35 гривны (+5 копеек).

(+5 копеек), а продажа– (+5 копеек). Евро покупают за 41,70 гривны (+7 копеек), а продают за 41,87 гривны (+4 копейки).

Курс доллара на этой неделе

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесной спрогнозировал, что в феврале главные выразители ситуации на межбанке, вероятно, не изменятся.

Обратите внимание! Он объясняет, что в условиях ежедневных и разнонаправленных колебаний, текущие курсовые изменения не превысят 0,2 гривны.

Банкир добавляет, что учитывая события последнего квартала 2023 года можно предположить, что оптимальный объем валютных интервенций может составить до 2, 5 – 3 миллиарда долларов в месяц.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Конечно, Главная задача – это установление и дальнейшее удержание равновесия между спросом и предложением. Поэтому мы не исключаем, что периодически объем интервенций может возрастать до 800 – 900 миллионов долларов в неделю.