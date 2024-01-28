Как меняется экономика Украины

Согласно расчетам правительства, в нынешнем году украинский бюджет нуждается в ежемесячном внешнем финансировании в размере 3 миллиарда долларов. Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом уточнил, что решение относительно получения Украиной международной денежной помощи будет известно в феврале.

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Речь идет о помощи от ЕС в сумме 50 миллиардов евро. Также ожидается, что Конгресс США должен определиться с предоставлением для Украины ранее объявленного 61 миллиарда долларов.

Влияние на валютный рынок в Украине имеет не только внешнее финансирование, но и внутренняя украинская политика. НБУ продолжает стабилизировать финансовый сектор. Также на курс влияет восстановление темпов экспорта и отстройка украинской территории.

Заметьте! Всемирный банк считает, что украинская экономика в 2024 году вырастет на 3,2%.

Как изменится курс с 1 февраля

Банкир считает, что оптимальный объем валютных интервенций будет составлять до 2,5 – 3 миллиардов долларов в месяц. Именно эта сумма позволит удерживать равновесие между спросом и предложением.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно ожидать, что в течение месяца основные колебания курсов на межбанке будут проходить в коридорах 37 – 39 гривен за доллар и 40, 5 – 42, 5 гривен за евро. На наличном рынке 37, 5 – 39, 5 гривен за доллар и 40 – 43 гривен за евро,

Признаки валютного рынка в феврале Лесовой определил: