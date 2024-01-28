Як змінюється економіка України

Відповідно до розрахунків уряду, цього року український бюджет потребує щомісячного зовнішнього фінансування в розмірі 3 мільярди доларів. Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом уточнив, що рішення щодо отримання Україною міжнародної грошової допомоги буде відоме в лютому.

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Ідеться про допомогу від ЄС у сумі 50 мільярдів євро. Також очікується, що Конгрес США має визначитися з наданням Україні раніше оголошеного 61 мільярда доларів.

Вплив на валютний ринок в Україні має не тільки зовнішнє фінансування, а і внутрішня українська політика. НБУ продовжує стабілізувати фінансовий сектор. Також на курс впливає відновлення темпів експорту та відбудова української території.

Зауважте! Світовий банк вважає, що українська економіка у 2024 році зросте на 3,2%.

Як зміниться курс із 1 лютого

Банкір вважає, що оптимальний обсяг валютних інтервенцій становитиме 2,5 – 3 мільярди доларів на місяць. Саме ця сума дасть змогу утримувати рівновагу між попитом і пропозицією.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна очікувати, що протягом місяця основні коливання курсів на міжбанку відбуватимуться в коридорах 37 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро. На готівковому ринку – 37,5 – 39,5 гривні за долар та 40 – 43 гривень за євро.

Ознаки валютного ринку в лютому Лєсовий визначив такі: