Курс валют в банках

По состоянию на утро 26 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,60 гривны (без изменений по сравнению с 25 января), а продажа – 38,20 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 40,95 гривны (+3 копейки), а продажа – в среднем за 41,80 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,93 гривны (+1 копейка), а продажа – 38,39 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(+1 копейка), а продажа – (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,47 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,89 гривны (-11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,20 гривны (+2 копейки), а продажа – 38,30 гривны (без изменений).

(+2 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 41,63 гривны (-7 копеек), а продают за 41,83 гривны (-3 копейки).

Что будет с курсом в феврале

Как рассказал эксперт Ярослав Жалило 24 Каналу, в феврале большое влияние будет иметь на курс реальный процесс разблокирования получения Украиной международной финансовой помощи и фактические поступления.

Ярослав Жалило Президент Центра антикризисных исследований Если этот процесс будет задерживаться, или по крайней мере будут сигналы об этом, то это будет ухудшение ожиданий.

Жалило добавляет, что в случае если вопрос с западной помощью не будет решен, то может произойти девальвация курса и усиление давления на рынке валют.

В то же время эксперт предполагает, что все-таки ситуация с помощью решится. Если она будет поступать как надо, то соответствующие решения будут приняты. А затем гривна в будущем останется стабильной и, возможно, даже укрепится.