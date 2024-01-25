Что будет с гривневыми депозитами

Банкир Дмитрий Замотаев в разговоре с 24 Каналом отметил, что в феврале ситуация в сегменте гривневых депозитов будет зависеть от нескольких важных факторов. Прежде всего от стратегии регулятора относительно размера учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Сейчас ставка по депсертификатам составляет 19%, именно поэтому в феврале будет продолжаться процесс постепенного сокращения ставок по вкладам: в зависимости от срока вкладов, доходность составит в среднем 13 – 13,5% (вклады на 3 – 6 месяцев) и 12,5 – 13% годовых (вклады от 9 до 12 месяцев).

Замотаев считает, что дальнейшее снижение ставок по депсертификатам заставит комбанки в очередной раз откорректировать доходность по гривневым вкладам. По оценкам банкира, при условиях снижения ставки на 1 – 2 процентных пункта – до 18 – 17% – доходность гривневых вкладов, в зависимости от срока размещения, может сократиться на 1 – 1,5%. Доходность депозитов будет такой:

у вложений на срок 3 – 6 месяцев – доходность 12,5%;

9 – 12 месяцев – 12%.

По итогам 2023 года инфляция составила 5,1% (прогнозировалось, что она будет на уровне 16%). На 2024 год она ожидается на уровне 9,8%. Чем меньше инфляция, тем привлекательнее будет доход по гривневым депозитам.

Обратите внимание! Инфляция является косвенным фактором, влияющим на чистую прибыль по депозитам.

Какая ситуация на валютном рынке

На конец января ситуация на валютном рынке является достаточно стабильной, ведь регулятор прилагает максимум усилий для удержания равновесия между спросом и предложением, что проявляется в достаточно стабильных курсовых показателях. Поэтому в условиях более-менее прогнозируемой курсовой ситуации популярность гривневых депозитов будет оставаться очень высокой.

Средние ставки по депозитам в валюте в феврале в дальнейшем будут снижаться до 2 – 1,9% годовых в долларах и до 1,6 – 1,7% годовых на вклады в евро,

– уточняет Замотаев

Сейчас чистая прибыль по гривневым вкладам составляет до 5 – 6%, что почти втрое превышает средние ставки по долларовым вкладам. Для сравнения, в евро доходность в 3,5 раза меньше.

Влияние войны на ставки по депозитам

Замотаев отмечает, что к ситуации на фронте, ходу войны и ее последствий, которые невозможно предсказать, не всегда можно подготовиться. По его словам, так или иначе, общество постепенно привыкло к стилю жизни "здесь и сейчас", но это не мешает гражданам искать возможности пассивного дохода, которым и является размещение средств на депозитах.

Таким образом, доходность гривневых вкладов продолжит постепенно сокращаться. Несколько подобная ситуация будет наблюдаться в сегменте валютных депозитов. Однако здесь снижение доходности будет иметь больше признаков инерционности. В целом можно ожидать, что в феврале количество новых гривневых вкладов продолжит расти в среднем на 5 – 10% по сравнению с январем.