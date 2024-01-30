Голова НБУ прокоментував курс долара
Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що надалі для регулятора у пріоритеті залишається курсова стійкість.
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Курсова стійкість як пріоритет залишається. Натомість попит і пропозиція, саме вони повинні визначати і обсяги і глибину і курсову ситуацію. І ми протягом чотирьох місяців гнучкого курсоутворення забезпечуємо це досить чітко: курсова стійкість і відповідно – тенденція.
Також регулятор задекларував позицію, що курс повинен ходити в обидва боки.
Ми за період курсової гнучкості відчули і ревальваційний тренд і девальваційний тренд. Але зверніть увагу: до нас повернулося відчуття сезонності. Чому ні? Сезонність впливає на курсові настрої,
– сказав голова НБУ.
Перехід від ревальвації до девальвації відбувся із повним розумінням ситуації й наразі спостерігаємо, що курс дійсно коливається в обидва боки.
Відбулося насправді оце дихання. Ми відпустили цей турнікет, але при цьому тримаємо повністю контроль над усіма показниками життєдіяльності цього економічного організму,
– підсумував Пишний.
Скільки валюти продав НБУ минулого тижня
Минулого тижня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 421,3 мільйона доларів готівкою. Це на 109,7 мільйона доларів менше ніж попереднього тижня.
А от купівля показала рекордні результати за січень – 520 тисяч доларів. У січні 2024 року Нацбанк встиг продати 2,4 мільярда доларів та купити майже 1,2 мільярда доларів готівкової валюти.