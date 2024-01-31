Курс валют в банках
- По состоянию на утро 31 января по данным "Минфина" покупка наличного доллара составляет в среднем 37,75 гривны (-5 копеек против 30 января), а продажа – 38,35 гривны (без изменений).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 41 гривну (-10 копеек), а продажа – в среднем за 41,75 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,57 гривны (-40 копеек), а продажа – 38,33 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,09 гривны (-34 копейки), а продажа – 41,86 гривны (+4 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,13 гривны (-12 копеек), а продажа – 38,25 гривны (-8 копеек).
- Евро покупают за 41,52 гривны (-13 копеек), а продают за 41,70 гривны (-10 копеек).
Каким будет курс этой недели
Как рассказала 24 Каналу Татьяна Попович, валюта может вырасти на этой неделе. Это будет зависеть от двух факторов: роста деловой активности и активизация импортеров и период выплаты зарплат украинцам.
Последний фактор будет провоцировать рост объема свободной гривневой ликвидности на руках у населения.
Попович добавляет, что сдерживать курс на наличном рынке будут конкурирующие с ним безналичные банковские каналы.
Онлайн-покупка в пределах 50 000 гривен в месяц и в пределах 200 000 гривен в месяц с размещением на трехмесячном депозите,
– говорит эксперт.
По ее прогнозу на этой неделе будет происходить повышение курсовой волатильности на наличном рынке на уровне 38,4 – 38,9 гривны.