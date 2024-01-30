Ситуация сложная

В 2023 году госдолг в гривневом выражении вырос на 14 триллионов гривен в долларовом эквиваленте - на 339 миллиардов долларов. По сравнению соотношение госдолга к ВВП в 2022 году составило 784%, а в 2021 году — 489%.

Читайте также"Оттолкнулись от дна": благодаря чему Украине удалось во время войны стабилизировать экономику

Международный валютный фонд прогнозировал, что этот показатель достигнет 88% в 2023 году и превысит 100% в 2025 году.

За два года войны структура государственного долга объективно ухудшилась. Долговая нагрузка на экономику остается высоким, долговые риски выросли, но ситуация контролируемая. Об этом свидетельствует успешный перезапуск внутреннего долгового рынка продолжения реструктуризации перед официальными кредиторами, а также озвученные планы Минфина вернуться на рынки внешних коммерческих заимствований уже в 2025-2026 годах.

— отмечает глава парламентского комитета по финансам и налогам Даниил Гетманцев.

Почему долг вырос

Причиной значительного роста госдолга стало получение макрофинансовой помощи Украиной от Европейского Союза на сумму18 миллиардов еврокоторое составило 55% увеличения в гривне и 61% в валютном эквиваленте.

Также немаловажную роль сыграликредиты от МВФВсемирного банка Европейского банка реконструкции и развития, а также правительства Канады.

Большая часть (около 6/7) роста госдолга в 2023 году была обусловлена увеличением внешнего долга. Остальные (1/7) – через внутренние государственные облигации. Расходы на обслуживание госдолга в 2023 году составили 82% общего фонда госбюджета.

Даниил Гетманцев также отметил, что часть внешнего долга была реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7 и Парижского клуба — до конца марта 2027 года перед коммерческими кредиторами до августа 2024 года и в рамках программы МВФ — до 2027 года.

Заметьте! Это должно принести экономию бюджета: в 2024 году ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в размере 46 миллиардов долларов в целом к 2027 году - 148 миллиардов долларов.