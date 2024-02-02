Курс валют у банках
- Станом на ранок 2 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,60 гривні (-5 копійок проти 1 лютого), а продаж – 38,19 гривні (-1 копійка).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,80 гривні (-10 копійок), а продаж – в середньому за 41,60 гривні (-10 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,05 гривні (-5 копійок), а продаж – 38,15 гривні (-5 копійок).
- Євро купують за 41,40 гривні (-8 копійок), а продають за 41,60 гривні (-8 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,57 гривні (-27 копійок), а продаж – 38,24 гривні (без змін), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,16 гривні (-18 копійок), а продаж – 41,69 гривні (-7 копійок).
Долар на наступному тижні
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що валюти на наступний тиждень можуть становити таку вартість:
- на безготівковому ринку долар буде у коридорі – 37,75 – 38,75 гривні, а євро – 40 – 42 гривні,
- на готівковому ринку – 38 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.
Зауважу, що головні стратегічні фактори, на яких спиратиметься регулятор, – це розв’язання питання макрофінансової допомоги Україні та розблокування автомобільних кордонів з Євросоюзом.