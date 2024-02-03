Что повлияет на курс

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой отметил, что важным вопросом для регулятора остается разблокирование границ и решение трудностей в вопросе предоставления макрофинансовой помощи. Ведь именно это влияет на стабильность валютного рынка.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Всего в течение следующей недели курсовые коридоры возможных изменений приобретут такие очертания: на безналичном рынке 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро, а на наличном рынке 38 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

Лесовой отмечает, что Украина имеет достаточное количество валовых финрезервов Украины. Сейчас их размер составляет ориентировочно 40 миллиардов долларов.

Нужно понимать, что на ежемесячные валютные интервенции тратится 2,5 – 3 миллиардов долларов. Если макрофинансовая помощь не будет дополнять бюджет вовремя, возникнет нестабильность курсов.

Заметьте! В прошлом году макрофинансовая помощь составила 50% от всего бюджета.

Какая ситуация будет на валютном рынке

Банкир считает, что в течение следующей недели будут сохраняться тенденции, которые возникали в январе. Вероятные колебания если и будут, то незначительными. Признаки валютного рынка на следующей неделе следующие: