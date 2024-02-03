Що вплине на курс

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий наголосив на тому, що важливим питанням для регулятора залишається розблокування кордонів та розв'язання труднощів у наданні макрофінансової допомоги. Адже саме це впливає на стабільність валютного ринку.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Загалом протягом наступного тижня курсові коридори можливих змін набудуть таких обрисів: на безготівковому ринку 37,75 – 38,75 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро, а на готівковому ринку 38 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

Лєсовий наголошує, що Україна має достатню кількість валових фінрезервів. Нині їх розмір становить орієнтовно 40 мільярдів доларів.

Маємо розуміти, що на щомісячні валютні інтервенції витрачається 2,5 – 3 мільярди доларів. Якщо макрофінансова допомога не буде доповнювати бюджет вчасно, виникне нестабільність курсів.

Зауважте! Торік макрофінансова допомога становила 50% від усього бюджету.

Яка ситуація буде на валютному ринку

Банкір вважає, що протягом наступного тижня зберігатимуться тенденції, які виникали в січні. Імовірні коливання якщо і будуть, то незначні. Ознаки валютного ринку наступного тижня такі: