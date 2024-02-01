Які зарплати у військових

Виплати військовослужбовців складаються з зарплати та премії. Грошове забезпечення також залежить від низки факторів: місця служби, роду військ, посади та звання.

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Відтак, нині грошове забезпечення військовослужбовців виглядає наступним чином:

  1. 2 350 гривень – отримують курсанти військових училищ;
  2. 30 тисяч гривень – зарплата мобілізованих, які перебувають на фронті, проте не залучені безпосередньо до боїв;
  3. 50 тисяч гривень – отримують ті, хто виконують спеціальні завдання вздовж лінії бойового зіткнення;
  4. 100 тисяч гривень – отримують ті військовослужбовці, які виконують завдання на передній лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях.

Скільки отримують військові, які отримали інвалідність

Також виплати надаються військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі у бойових діях. Їхні виплати у 2024 році дещо зросли через збільшення прожиткового мінімуму в Україні.

Річ у тім, що сума виплат у такому разі залежить від того, коли та як була отримана інвалідність:

  • під час проходження служби: 70 – 120 прожиткових мінімумів;
  • якщо інвалідність набута внаслідок виконання службового завдання: 250 – 400 прожиткових мінімумів.