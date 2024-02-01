Які зарплати у військових

Виплати військовослужбовців складаються з зарплати та премії. Грошове забезпечення також залежить від низки факторів: місця служби, роду військ, посади та звання.

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Відтак, нині грошове забезпечення військовослужбовців виглядає наступним чином:

2 350 гривень – отримують курсанти військових училищ; 30 тисяч гривень – зарплата мобілізованих, які перебувають на фронті, проте не залучені безпосередньо до боїв; 50 тисяч гривень – отримують ті, хто виконують спеціальні завдання вздовж лінії бойового зіткнення; 100 тисяч гривень – отримують ті військовослужбовці, які виконують завдання на передній лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях.

Зауважте! До категорії тих, хто отримує 100 тисяч гривень, належать також захисники, які проходить лікування або реабілітацію через травми, отримані під час служби. А також ті, хто опинилися в полоні.

Скільки отримують військові, які отримали інвалідність

Також виплати надаються військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі у бойових діях. Їхні виплати у 2024 році дещо зросли через збільшення прожиткового мінімуму в Україні.

Річ у тім, що сума виплат у такому разі залежить від того, коли та як була отримана інвалідність:

під час проходження служби: 70 – 120 прожиткових мінімумів;

якщо інвалідність набута внаслідок виконання службового завдання: 250 – 400 прожиткових мінімумів.

Нагадаємо! З 1 січня 2024 року, прожитковий мінімум на одну особу складає – 2 920 гривень, а для осіб які втратили працездатність – складає 2 361 гривні.