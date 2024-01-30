Якими будуть пенсії у лютому

З 1 січня 2024 року мінімальні та максимальні пенсії українців зросли. Відтак у лютому пенсіонери отримуватимуть вже замість 2 093 гривень – 2 361 гривню, а максимальна пенсія зросте з 20 930 гривень до 23 610 гривень.

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Зауважте, що зі збільшенням прожиткового мінімуму на 2024 рік відповідно до цього підвищуються й розміри мінімальної та максимальної пенсії. Водночас з березня планується індексація пенсійних виплат.

Перерахунки пенсій у 2024 році відбудуться у три етапи:

У січні тим пенсіонерам, які отримували мінімальну і максимальну пенсію.

тим пенсіонерам, які отримували мінімальну і максимальну пенсію. У січні, а також у липні перерахують виплати "чорнобильцям" та тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок).

перерахують виплати "чорнобильцям" та тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок). У березні – усім, чиї виплати мали індексувати за планом. Крім того, з квітня планують оновити суми пенсій для тих, хто працює.

Важливо! Пенсії планують індексувати приблизно на 13%. Торік це було 19,7%.

Кому з ВПО перестануть виплачувати гроші

Відомо, що частина внутрішньо переміщених осіб з 1 лютого не отримуватиме щомісячні виплати. Про це повідомили в Мінсоцполітики. Це пов'язують з тим, що ресурс виплачувати всім допомогу на проживання обмежений.

Відтак усі, хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня, отримуватимуть виплати до 1 лютого 2024 року. А ті, хто подав заяви на виплату та оформився після 1 серпня, отримуватимуть допомогу ще пів року.

Зверніть увагу! Втім, нещодавно уряд ухвалив рішення про продовження виплати до березня.

Після скасування виплат ВПО, допомогу надалі зможуть отримувати:

пенсіонери, які отримують менше ніж 9 444 гривні,

люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування,

родичі, які працевлаштувалися торік, але мають менш як 9 400 гривень доходу на кожного члена сім’ї,

люди, які проживають на "умовно безпечних територіях", але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць.

Нагадуємо, що особи, що мають статус ВПО, отримують від держави фінансову допомогу: дорослі по 2 000 гривень, а на дитину чи людину з інвалідністю – по 3 000 гривень.

Скільки отримуватимуть військові з 1 лютого

Згідно з абзацом 16 пункту 2 розділу XXXIV наказу МОУ № 260, з 1 лютого 2024 року військові зможуть отримати виплату в 30 тисяч гривень. І це незалежно від того, чи перебувають вони у районах проведення бойових дій чи ні.

Таку суму можуть отримати військовослужбовці, які виконують спеціальні завдання згідно з бойовими наказами:

з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій у складі військових частин (підрозділів), включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України сил оборони держави;

з управління угрупованнями військ (сил) у складі розгорнутих пунктів управління Генерального штабу ЗСУ;

з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління Державної спеціальної служби транспорту;

у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генерального штабу Збройних Сил України, у межах областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

у складі діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури (у тому числі об’єктів транспортної інфраструктури ― військовими частинами та підрозділами Державної спеціальної служби транспорту).

До слова, військовослужбовці, які в установленому законодавством порядку відряджені для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі до складу сільських (селищних), міських, районних та обласних військових адміністрацій, на території (або частині цієї території), на яких ведуться воєнні (бойові) дії, та виконують бойові (спеціальні) завдання, можуть отримати додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень.

Чи буде відстрочка

Нагадуємо, що наразі змін до правил мобілізації та військової служби в Україні не передбачено. Втім з 25 грудня 2023 року уряд зареєстрував законопроєкт про зміни до мобілізації та військової служби, який згодом відкликали з Верховної Ради.

Важливо! Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію діятиме до моменту, поки президент не підпише ухвалений Верховною Радою законопроєкт зі змінами.

Хто не підлягає під мобілізацію:

за сімейними обставинами;

за станом здоров'я;

за професійною діяльністю;

для здобуття освіти, викладання або заняття наукою;

у разі бронювання.

Чим відрізняється відстрочка від бронювання Особа, що отримала відстрочку, отримує витяг щодо такого рішення та залишається на військовому обліку. А під час бронювання особа перебуває на спеціальному обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Зарплата зросте

У бюджеті на 2024 рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати. Відтак у лютому українці, що отримували 6 700 гривень, отримуватимуть вже 7 100 гривень.

Зверніть увагу! З 1 квітня мінімальна зарплата знову зросте – з 7 100 до 8 000 гривень.

Крім того, у Пояснювальній записці до проєкту держбюджету йдеться, що середня зарплата теж виросте. У 2024 році вона становитиме ледь не 22 тисячі гривень.

До речі, споживча інфляція менша, ніж очікувалося, а це означає, що реальна зарплата підвищиться на 8,5%.

Скільки доведеться платити за газ, воду та світло

У лютому тарифи на воду, газ та світло залишатимуться без змін. Нагадуємо, що до кінця цього опалювального сезону тарифи в Україні не планують підвищувати. Відтак прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що постачальники тепла отримуватимуть від "Нафтогазу" обсяги блакитного палива за фіксованою ціною до 15 квітня 2024 року.

Газ для побутових споживачів

Споживачі послуг "Нафтогазу" надалі платитимуть за кубометр газу 7,96 гривні. А у решти постачальників такі ціни:

Вартість послуг водопостачання та водовідведення

Тарифи на воду залишаються незмінними, хоч влітку послуги мали зрости на 32%. Ще раніше у коментарі 24 Каналу експертка з ЖКП Христина Ненно розповіла, що тарифи на воду для українців повинна зрости.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунальних послуг Чисто теоретично, якщо підвищуватимуть тариф на воду, то здорожчання буде від 30% до 50%. Це якщо ми говоримо про всю територію України.

Найвищі та найнижчі тарифи за водопостачання та водовідведення в Україні:

Електроенергія

Як і тарифи на газ, тарифи на електроенергію залишать без змін до квітня 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 гривні за кВт-год. Це дозволить не збільшувати навантаження на сімейні бюджети під час опалювального сезону.

Як поділився з 24 Каналом експерт Богдан Серебренніков, в країні відбувається поступове послаблення гривні та інфляційні процеси, що також об’єктивно тиснуть на ціни електрики.

Богдан Серебренніков Заступник директора з досліджень, аналітичний центр DiXI Group Втім, скоріш за все чергове підвищення тарифу для населення станеться вже після завершення опалювального періоду, навесні або влітку, і знову носитиме частковий характер.

До слова, ринкова вартість світла для населення становить у декілька разів більше, ніж реальна ціна. Станом на грудень 2023 року це десь 8 гривень за кіловат-годину.

Доставка ліків у прифронтові території

В Укрпошті з 1 лютого зможуть доставляти ліки на деокуповані й прифронтові території. Це відбуватиметься у межах реалізації проєкту "Укрпошта-Ліки".

З цією метою АТ Укрпошта отримає ліцензію на продаж лікарських засобів у наявних стаціонарних поштових або мобільних відділеннях,

– зазначили в Мінреінтеграції.

Важливо! Така ініціатива має на меті розв'язати проблему доступних ліків на 100% по території України вже у першій половину 2024 року.

На сьогодні триває пошук приміщення для відкриття першого ліцензованого складу в столиці й заплановано впровадження гарячої лінії для оформлення запитів. А також триває набір фармацевтів. Це для того, аби відпускати не рецептурні та рецептурні ліки мав право лише фахівець.

Погода у лютому

Народний синоптик Володимир Деркач розповів "Телеграфу", що у другій декаді лютого варто очікувати потепління. Втім, протягом місяця варто очікувати частих змін температури.

Початок лютого покаже себе невеликим похолоданням. Вночі очікується мінусова температура, а вдень близько 0° C,

– додає фахівець.

Далі температура вдень буде підвищуватися, а от в ночі знижуватися.

У другій декаді лютого в деякі дні очікуються сильні пориви вітру.

Посиляться опади, а після цього температура знову знизиться на два – три дні.

Володимир Деркач зауважує, що буде спостерігатися морозна температура в окремі дні. Вдень температура становитиме близько 0° або взагалі плюс.