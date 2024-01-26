Що буде з виплатами
Всього держава планує підтримати більш ніж півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
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Нині Кабмін працює над отриманням коштів від наших партнерів та союзників. Очікується, що ЄС 1 лютого схвалить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 мільярдів євро.
Ми також обговорили з міністром фінансів США Джанет Єлен питання фінансової підтримки з боку Сполучених Штатів. Очікуємо, що США нададуть Україні 11,8 мільярдів доларів бюджетної підтримки цього року,
— заявив Шмигаль.
Також уряд очікує на схвалення законопроєкту в Сенаті США, який дозволить конфіскувати російські активи на користь України. Ми робимо все можливе для посилення стійкості нашої держави та справедливої допомоги нашим громадянам.
Хто отримуватиме виплати надалі
У березні, після скасування виплат ВПО, допомогу зможуть отримати:
- пенсіонери, які отримують менше ніж 9 444 гривні,
- люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування,
- родичі, які працевлаштувалися торік, але мають менш як 9400 гривень доходу на кожного члена сім’ї,
- люди, які проживають на "умовно безпечних територіях", але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць.