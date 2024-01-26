Що буде з виплатами

Всього держава планує підтримати більш ніж півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Нині Кабмін працює над отриманням коштів від наших партнерів та союзників. Очікується, що ЄС 1 лютого схвалить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 мільярдів євро.

Ми також обговорили з міністром фінансів США Джанет Єлен питання фінансової підтримки з боку Сполучених Штатів. Очікуємо, що США нададуть Україні 11,8 мільярдів доларів бюджетної підтримки цього року,

— заявив Шмигаль.

Також уряд очікує на схвалення законопроєкту в Сенаті США, який дозволить конфіскувати російські активи на користь України. Ми робимо все можливе для посилення стійкості нашої держави та справедливої допомоги нашим громадянам.

Хто отримуватиме виплати надалі

У березні, після скасування виплат ВПО, допомогу зможуть отримати:

пенсіонери, які отримують менше ніж 9 444 гривні,

люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування,

родичі, які працевлаштувалися торік, але мають менш як 9400 гривень доходу на кожного члена сім’ї,

люди, які проживають на "умовно безпечних територіях", але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць.