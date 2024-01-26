Кому виплати продовжать

Зміни передбачають продовження виплат для вразливих категорій ВПО. Йдеться про пенсіонерів, людей з інвалідністю, жінок, у тому числі жінок з дітьми, а також громадян, які проживають на прифронтових територіях.

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Про це повідомила віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Вона також уточнила, що зміни з виплатами пов’язані зі зменшенням дохідної частини бюджету.

Ірина Верещук Віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ми напряму прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифіковувати виплати з метою їх зменшення чи оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, аби адаптуватися.

Віцепремʼєр-міністр звернула увагу на те, що підходи до виплат мають бути справедливими, адже водночас є ті ВПО, які уже адаптувалися чи отримали житло, або ж мають високооплачувану роботу.

Яка кількість ВПО

Згідно з відомостями Верещук, в Україні приблизно 4,9 мільйона осіб вважаються ВПО, з яких щомісяця отримують виплати – 2,5 мільйона осіб. Проте, ця цифра постійно змінюється.

Ірина Верещук Віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Люди, які виїхали за кордон і там проживають, вони не є ВПО, і постанова власне відрегулювала це питання. А також ті люди, які повернулися до своїх домівок. Вони теж не вважаються внутрішньо переміщеними особами, і тому незначно зменшується кількість. Але є люди, які виїжджають, і щодня триває евакуація.

Верещук також розповіла, що у 2022 році Україна спрямувала на виплати переселенцям 57 мільярдів гривень. У 2023 році ця сума збільшилася до 73 мільярдів гривень.

Важливо! Планується, що у 2024 році гроші на допомогу для ВПО знову складатимуть 57 мільярдів гривень.