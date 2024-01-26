Что будет с выплатами

Всего государство планирует поддержать более полутора миллионов внутренне перемещенных лиц. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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В настоящее время Кабмин работает над получением средств от наших партнеров и союзников. Ожидается, что ЕС 1 февраля одобрит новую четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро.

Мы также обсудили с министром финансов США Джанет Елен вопросы финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов. Ожидаем, что США предоставят Украине 11,8 миллиардов долларов бюджетной поддержки в этом году,

– заявил Шмыгаль.

Также правительство ожидает одобрения законопроекта в Сенате США., который позволит конфисковать российские активы в интересах Украины. Мы делаем все возможное для усиления устойчивости нашего государства и справедливой помощи нашим гражданам.

Кто будет получать выплаты в дальнейшем

В марте, после отмены выплат ВПЛ, помощь смогут получить:

пенсионеры, которые получают менее 9 444 гривны;

люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью, дети-сироты и дети, которые лишены родительской заботы;

родственники, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют менее 9400 гривен дохода на каждого члена семьи;

люди, проживающих на "условно безопасных территориях", но их дети не ходят в садики из-за нехватки мест.