Що зміниться у вислузі років військовим

Зміни стосуються осіб, які мають право на пенсію за законом про пенсійне забезпечення військових та інших категорій (окрім строковиків і їхніх сімей), повідомляє 24 Канал з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Основні зміни:

До вислуги років тепер зараховується період служби, який припадає на час роботи або служби в країнах, що входили до складу СРСР. Для осіб, які брали участь у заходах із захисту України під час війни з Росією, один місяць служби у зоні воєнних дій зараховується як три місяці. Це враховується під час визначення розміру пенсії, якщо служба проходила в районах і в період воєнного стану.

Зауважте! Дію постанови № 393 поширено на працівників рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань.

Також встановлено, що вислуга років для осіб, яким пенсія вже була призначена, не переглядається навіть у разі змін у законодавстві.