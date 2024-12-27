Що зміниться у вислузі років військовим
Зміни стосуються осіб, які мають право на пенсію за законом про пенсійне забезпечення військових та інших категорій (окрім строковиків і їхніх сімей), повідомляє 24 Канал з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
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Основні зміни:
- До вислуги років тепер зараховується період служби, який припадає на час роботи або служби в країнах, що входили до складу СРСР.
- Для осіб, які брали участь у заходах із захисту України під час війни з Росією, один місяць служби у зоні воєнних дій зараховується як три місяці. Це враховується під час визначення розміру пенсії, якщо служба проходила в районах і в період воєнного стану.
Зауважте! Дію постанови № 393 поширено на працівників рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань.
Також встановлено, що вислуга років для осіб, яким пенсія вже була призначена, не переглядається навіть у разі змін у законодавстві.