Росія міняла золото на валюту

Для видання Bloomberg стало відомо, що у 2023 році російські банки завезли додому таким способом близько 82 мільйонів доларів у еквіваленті. Серед таких фінустанов є і Ланта-Банк.

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Зверніть увагу! Власники Ланта-Банк контролюють золотодобувну компанію GV Gold.

Відповідні дані для видання надала компанія Sayari. Поки що вони не підтверджені, тож достовірно не відомо, чи продовжує Росія міняти золото на валюту в іноземних банках.

Журналісти звернулися до уряду ОАЕ та до Ланта-Банку, проте відповіді там досі не отримали. Натомість уряд Туреччини взагалі відмовився коментувати цю ситуацію.

У ЄС не хочуть використати російські активи на користь Україні

Нещодавно Бельгія запропонувала випустити боргові зобов'язання для фінансування України та при цьому погасити їх коштом російських активів, як застави. Влада ЄС "холодно" на це відреагувала.

Ми знаємо, що використання активів як застави має ті ж юридичні, економічні та фінансові проблеми, що й конфіскація, і більшість юридичних відділів країн G7 вважають так само,

– розповів для Reuters посадовець з ЄС.

Він і ще кілька його колег погодилися, що це з юридичної точки зору можна прирівняти до конфіскації, що дуже ризиковано. Також проблематичним є питання, хто випускатиме облігації та як до них поставляться потенційні інвестори, якщо станеться дефолт під час погашень.