Курс валют в банках

По состоянию на утро 8 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,60 гривны (+5 копеек против 7 февраля), а продажа – 38,05 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,57 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 41,30 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,95 гривны (без изменений), а продажа – 38,03 гривны (-2 копейки).

(без изменений), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают за 41,10 гривны (без изменений), а продают за 41,26 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,37 гривны (-31 копейка), а продажа – 38,22 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-31 копейка), а продажа – (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 40,75 гривны (-21 копейка), а продажа – 41,55 гривны (+15 копеек).

Каким будет доллар на этой неделе

В прогнозе банкира Анна Золотько для 24 Канала говорится о том, что курс доллара опустился на прошлой неделе на межбанке на 40 копеек. Поэтому наличный курс продажи уже в конце недели фактически сравнялся со стоимостью валюты при покупке по безналичным каналам.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это ограничивает пространство для дальнейшего снижения курса в наличном сегменте. С другой стороны, период подготовки и празднования китайского нового года будет ограничивать спрос на валюту со стороны импортеров, поэтому вполне вероятно в безналичном сегменте еще возможно курсовое движение вниз, хотя более вероятным выглядит стабилизация курсовых отметок на нынешнем уровне.

Заметьте! Как рассказала Золотько, в течение этой недели курс продажи наличного доллара будет находиться в диапазоне 37,8 – 38,3 гривны.