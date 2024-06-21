Еще одна индексация: ожидать ли пенсионерам повышения до конца 2024 года

Известно, что индексация в Украине проводится только один раз в год. В то же время для некоторых пенсионеров ежегодно, кроме индексации, предусмотрены и индивидуальные единовременные выплаты к отдельным праздничным дням.

Будет ли еще одна индексация до конца 2024 года

В разговоре с 24 Каналом эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин рассказал, что до конца этого года не предусмотрена еще одна индексация пенсионных выплат.

Читайте также Накопительная пенсионная система: станет ли она обязательной в Украине

Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сейчас только одно повышение в текущем году по индексации. В то же время есть еще индивидуальные перерасчеты. Например, будет разовая выплата военным ветеранам к пенсии в День Независимости.

Индексация обычно проводит только раз в год. В 2024 году ее провели в марте для более 10 миллионов пенсионеров. Повышенную пенсию получили пенсионеры, которые получают пенсию на общих основаниях, пенсионеры силовых ведомств, лица, которые получают пенсию по инвалидности и бывшим ученым, госслужащим, работникам органов местного самоуправления.

В соответствии с Постановлением Кабмина, до 24 августа 2024 года ветеранам войны будет выплачена разовая денежная помощь:

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и т.д., признанных лицами с инвалидностью: I группы – 3 100 гривен , II группы – 2 900 гривен и III группы – 2 700 гривен ;

, II группы – и III группы – ; участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и т.д., также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей – по 1 000 гривен ;

; лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, – по 3 100 гривен ;

; членам семей погибших ветеранов войны, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, – по 650 гривен ;

; участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и т.д., лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – по 450 гривен.

Что предусматривает новая пенсионная реформа

Еще раньше для 24 Канала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, что в Украине могут ввести новую пенсионную реформу. Цель ее заключается в том, чтобы для всех пенсионеров был единый страховой принцип начисления пенсии.

Это означает, что размер пенсии для лица будет напрямую зависеть от объема уплаченных взносов.

Дарья Марчак объясняет, как реформа может повлиять на начисление, которые связаны со сверхурочным стажем и индексацией выплат.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Например, если бы вы имели до 60 лет – 35 лет стажа, а потом по собственному желанию решили не выходить на пенсию, а работать еще 5 лет, то выходя сегодня на пенсию, ваша пенсия за 40 лет стажа и при средней зарплате составила бы 5 424 гривен + повышение 1 636 гривен за 5 лет отсрочки выхода на пенсию (30% от суммы пенсии, по 0,5% за месяц отсрочки - этот принцип расчета сохранится после реформы).

Поэтому общая сумма пенсии составила бы чуть больше, чем 7 000 гривен. Это 61,2% от средней зарплаты, с которой уплачен ЕСВ за предыдущий год после вычета налогов.

Какие доплаты за сверхурочный стаж:

Кто вышел на пенсию до октября 2011 года – необходимый стаж составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый сверхурочный год стажа предусмотрена доплата к пенсии в размере 1% от размера пенсии, но не более чем 1% от прожиточного минимума.

– необходимый стаж составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый сверхурочный год стажа предусмотрена доплата к пенсии в размере 1% от размера пенсии, но не более чем 1% от прожиточного минимума. Кто вышел на пенсию после 2011 года – лица получают компенсацию за более 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

Если сверхурочный стаж лица составляет 30 лет, а прожиточный минимум в таком случае составляет 2 361 гривну, тогда максимальная сумма компенсации за стаж может достигать 708 гривен, то есть 23,61 гривны за каждый год сверхурочного стажа.