Ще одна індексація: чи очікувати пенсіонерам підвищення до кінця 2024 року

Відомо, що індексація в Україні проводиться лише один раз в рік. Водночас для деяких пенсіонерів щороку, крім індексації, передбачені й індивідуальні одноразові виплати до окремих святкових днів.

Чи буде ще одна індексація до кінця 2024 року

У розмові з 24 Каналом експерт з питань щодо пенсійного забезпечення Сергій Коробкін розповів, що до кінця цього року не передбачена ще одна індексація пенсійних виплат.

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Сергій Коробкін Експерт з питань щодо пенсійного забезпечення Наразі лише одне підвищення в поточному році по індексації. Водночас є ще індивідуальні перерахунки. Наприклад, буде разова виплата військовим ветеранам до пенсії у День Незалежності.

Індексація зазвичай проводить лише раз на рік. У 2024 році її провели у березні для понад 10 мільйонів пенсіонерів. Підвищену пенсію отримали пенсіонери, які отримують пенсію на загальних підставах, пенсіонери силових відомств, особи, які отримують пенсію з інвалідності та колишнім науковцям, держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування.

Відповідно до Постанови Кабміну, до 24 серпня 2024 року ветеранам війни буде виплачена разова грошова допомога:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто тощо, визнаних особами з інвалідністю: I групи – 3 100 гривень , II групи – 2 900 гривень та III групи – 2 700 гривень ;

, II групи – та III групи – ; учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто тощо, також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків – по 1 000 гривень ;

; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – по 3 100 гривень ;

; членам сімей загиблих ветеранів війни, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – по 650 гривень ;

; учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто тощо, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – по 450 гривень.

Що передбачає нова пенсійна реформа

Ще раніше для 24 Каналу перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла, що в Україні можуть запровадити нову пенсійну реформу. Мета її полягає у тому, щоб для всіх пенсіонерів був єдиний страховий принцип нарахування пенсії.

Це означає, що розмір пенсії для особи буде прямо залежати від обсягу сплачених внесків.

Дарина Марчак пояснює, як реформа може вплинути на нарахування, які пов'язані з понаднормовим стажем та індексацією виплат.

Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Наприклад, якби ви мали до 60 років – 35 років стажу, а потім за власним бажанням вирішили не виходити на пенсію, а працювати ще 5 років, то виходячи сьогодні на пенсію, ваша пенсія за 40 років стажу і при середній зарплаті склала б 5 424 гривень + підвищення 1 636 гривень за 5 років відстрочення виходу на пенсію (30% від суми пенсії, по 0,5% за місяць відстрочки — цей принцип обрахунку збережеться після реформи).

Відтак загальна сума пенсії склала б трішки більше, ніж 7 000 гривень. Це 61,2% від середньої зарплати, з якої сплачено ЄСВ за попередній рік після вирахування податків.

Які доплати за понаднормовий стаж:

Хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року – необхідний стаж становить 25 років для чоловіків та 20 років для жінок. За кожен понаднормовий рік стажу передбачена доплата до пенсії у розмірі 1% від розміру пенсії, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму.

– необхідний стаж становить 25 років для чоловіків та 20 років для жінок. За кожен понаднормовий рік стажу передбачена доплата до пенсії у розмірі 1% від розміру пенсії, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму. Хто вийшов на пенсію після 2011 року – особи отримують компенсацію за понад 35 років стажу для чоловіків й 30 років для жінок.

Якщо понаднормовий стаж особи складає 30 років, а прожитковий мінімум у такому випадку складає 2 361 гривню, тоді максимальна сума компенсації за стаж може сягати 708 гривень, тобто 23,61 гривні за кожен рік понаднормового стажу.