Повышение пенсий в 2026 году: состоится ли индексация выплат в октябре

Вопрос повышения пенсий интересует многих пенсионеров, особенно с учетом роста цен. Давайте разберемся, стоит ли ожидать перерасчета выплат в октябре 2026 года и у кого пенсия может увеличиться уже в следующем месяце.

Будет ли индексация в октябре

В октябре 2026 года общей индексации пенсий не планируется. Основное повышение пенсий в 2026 году состоялось с 1 марта в соответствии с законом, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

Тогда выплаты были проиндексированы на 12,1%. Размер надбавки для каждого пенсионера зависел от его индивидуальной пенсии.

Повышение составляло не менее 100 гривен и не могло превышать 2 595 гривен.

На данный момент правительство не объявляло о внеплановом перерасчете выплат, поэтому говорить о еще одной масштабной индексации в октябре пока нет оснований.

Какие доплаты предусмотрены в октябре

Хотя общего повышения не будет, определенные категории граждан все же почувствуют увеличение доходов. Отдельные пенсионеры могут получать возрастные надбавки.

Речь идет о людях, достигших соответствующего возраста:

от 70 до 74 лет – до 300 гривен;

от 75 до 79 лет – до 456 гривен;

80 лет и старше – до 570 гривен.

Это именно возрастная доплата, она устанавливается автоматически Пенсионным фондом.

Также в течение года могут индивидуально пересчитать пенсию части пенсионеров, в частности работающим. ПФУ проводит такие пересчеты в зависимости от накопленного страхового стажа и времени, прошедшего после предыдущего пересмотра выплаты.

Какое важное решение принял суд

В то же время стоит знать о важном решении Верховного Суда для украинцев, которым назначили пенсию в период с 2020 по 2023 годы.

Он признал неправомерным начисление им фиксированных доплат вместо полноценной индексации. Это означает, что такие пенсионеры получили законное право требовать индивидуального перерасчета выплат.

Однако ПФУ не делает этого автоматически. Людям необходимо обращаться в фонд лично или отстаивать свои права в суде.

Напомним, неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зонах обязательного или гарантированного добровольного отселения, имеют право также на ежемесячную "чернобыльскую" доплату в размере 2 595 гривен.