Доверять можно на 100%: банкир посоветовал, как украинцам лучше хранить сбережения

В Украине существенно снизился уровень инфляции по сравнению с первым военным годом. Общая макроэкономическая стабильность гривны позволяет выгодно сохранять сбережения в национальной валюте.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас. Он предлагает два эффективных способа инвестировать свои гривневые сбережения.

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Где хранить деньги

Самым популярным советом для сохранения средств является разделение ваших сбережений на 3 равные части в долларах, евро и гривне соответственно.

"В 2022 году Украина пережила большую инфляцию из-за полномасштабного вторжения России. Однако уже в этом году гривна показывает хороший результат, и до конца года инфляция не превысит 10,6 процента ", – отметил банкир.

Андрей Дубас о лучших способах хранить гривневые сбережения: смотрите видео

Соответственно, для того чтобы эффективно сохранять гривневые сбережения, нужно найти способ инвестиций, прибыль с которого бы превышала инфляцию национальной валюты.

Учитывая это, привлекательным вложением средств может быть покупка ОВГЗ, которые приносят 16 – 19% прибыли, и гривневые депозиты, прибыль в которых колеблется в пределах 14 – 15%.

Эти инструменты очень доступны для рядовых граждан, ведь у многих банков есть приложения для смартфонов, а военные облигации можно купить даже в "Дії", поддержав при этом государство.

Важно также, что и при размещении депозита в любом из 63 платежеспособных банков Украины, и при покупке военной облигации государство полностью гарантирует выплату ваших средств. Поэтому доверять украинским депозитам и ОВГЗ можно на 100%,

– убежден Дубас.

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