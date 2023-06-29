Стабильность гривневых депозитов
В комментарии 24 Каналу Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка", рассказал, что на следующую неделю ситуация в сегменте депозитов существенно не изменится.
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- Следовательно, уровень максимальных ставок по гривневым депозитам на срок от 3 месяцев до 1 года сохранится на уровне 20–21%,
- средние ставки по гривневым депозитам останутся на уровне прошлой недели: от 3 месяцев – это 12–13%, а от 3 месяцев до 1 года – 18%,
- максимальная прибыль граждан, с учетом инфляционного прогноза, а это 15,3% по итогам 2023 года, сохранится на уровне 6%.
Стабильность в сегменте гривневых депозитов отчасти обусловлена тем, что Нацбанк Украины оставил без изменений учетную ставку (25%), которая соответствует ставке по депозитным сертификатам, благодаря которым комбанки существенно увеличили процентные ставки по гривневым депозитам. Следовательно, в Украине сохранится достаточно благоприятная ситуация по открытию новых депозитных вкладов.
Замотаев добавляет, что тенденция "подтягивания" ставок по гривневым депозитам продолжается. За прошедшие две недели, в зависимости от срочности вклада, 5 банков увеличили ставки от 0,5% до 3%, что и повлияло на рост средних ставок на 1–1,5%.
Какая ситуация с валютными депозитами
По словам эксперта, сейчас такие программы будут постепенно набирать обороты. Таким образом, некоторые банки уже существенно увеличили ставки по долларовым депозитам – до 2% годовых. Ожидается, что будет постепенно расти количество банков, которые существенно изменят ставки по валютным вкладам.
Мы ожидаем, что к концу месяца максимальные проценты по долларовым депозитам могут вырасти до 2,5–3%. Таким образом, для сохранения собственных сбережений у граждан постепенно появляется еще и "валютная" альтернатива,
– говорит эксперт.
Подводя итоги, собеседник добавил, что на следующей неделе на рынке депозитов вряд ли произойдут какие-то существенные изменения.
- конкуренция за "деньги" граждан заставит некоторые банки пересмотреть доходность гривневых депозитов: но ставки будут расти "точечно", подтягиваясь к размеру ставок на аналогичные программы конкурентных финучреждений,
- вряд ли рост ставок по долларовым депозитам будет носить массовый характер: ожидается, что лишь отдельные банки изменят ставки, фактически "реанимировав" собственные валютные депозитные программы.