Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,51 гривне. То есть цена валюты выросла на 8 копеек против 8 мая. Официальный курс евро в свою очередь составляет 46,88 гривны. То есть цена упала на 19 копеек.
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По состоянию на 12 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,54 гривны,
- евро – 46,75 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 9 мая курс доллара составляет на наличном рынке:
- в банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,80 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 41,53 гривны,
- в обменниках: покупка – по 40,85 гривны, продажа – по 41,65 гривны.
Сколько будет стоить доллар и евро
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на следующей неделе официальный курс доллара может находиться на уровне 41,25 – 41,65 гривны за доллар.
Однако минимальные текущие колебания будут, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов.
Зато курс евро будет зависеть от "мировых котировок" пары доллар/евро. Ожидается, что курс 1 евро составит 1,13 – 1,15 доллара.