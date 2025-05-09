Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,51 гривне. То есть цена валюты выросла на 8 копеек против 8 мая. Официальный курс евро в свою очередь составляет 46,88 гривны. То есть цена упала на 19 копеек.

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По состоянию на 12 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,54 гривны,

евро – 46,75 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 9 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,53 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,85 гривны, продажа – по 41,65 гривны.

Сколько будет стоить доллар и евро

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на следующей неделе официальный курс доллара может находиться на уровне 41,25 – 41,65 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Однако минимальные текущие колебания будут, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов.

Зато курс евро будет зависеть от "мировых котировок" пары доллар/евро. Ожидается, что курс 1 евро составит 1,13 – 1,15 доллара.